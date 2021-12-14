Манчестер, Великобритания, 14 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 14 декабря на официальном сайте Английской Премьер-лиги 2021/22 объявили, что матч семнадцатого тура «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» перенесен из-за вспышки коронавируса в манчестерском клубе.

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» закрыл тренировочную базу на сутки, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего распространения заболевания.

Матч 16-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Брайтон» — «Тоттенхэм» также был перенесен по тем же причинам. Матч шестого тура Лиги Конференций УЕФА «Тоттенхэм» — «Ренн» был отменен. УЕФА позже примет решение о результате игры.

После шестнадцати сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед», одержав пять побед и набрав 27 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.