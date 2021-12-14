Ярославль, , 17:31 — REGNUM В Ярославле Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело заместителя директора АО «Центр» по ярмарочной деятельности, а также экс-советника мэра Ярославля Сергея Бакшина, арестованного весной 2021 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Сергей Бакшин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергея Бакшина задержали 29 апреля, по версии следствия он получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в особо крупном размере за способствование в заключении договоров.

«В период с февраля по апрель 2021 года, занимая должность заместителя директора акционерного общества «Центр» города Ярославля, которое занималось организацией ярмарок, договорился с одним из местных предпринимателей о получении через посредника взятки в размере 1,8 миллиона рублей от за приоритетное право на заключение договоров в сфере торговли», — уточнили детали расследования в пресс-службе прокуратуры.

Так как деньги передавались частями, обвиняемый успел получить только около 700 тысяч рублей. Задержан он был сотрудниками ФСБ вместе с посредником.

Ещё один эпизод произошёл в 2016 году, тогда Бакшин работал директором муниципального предприятия, занимавшегося контролем за размещением рекламы в городе Люберцы Московской области. Согласно следствию, Сергей Бакшин получил ноутбук и принтер от руководителя коммерческой организации общей стоимостью в 155 тысяч рублей за сокрытие сведений о незаконно размещённых рекламных конструкциях.

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