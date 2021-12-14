Калуга, , 17:45 — REGNUM Калужским районным судом Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении начальника отделения — старшего судебного пристава отдела судебных приставав по Ленинскому округу Калуги УФССП России по Калужской области за мошенничество и злоупотребления доверием, сообщила 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Установлено, что начальник отделения — старший судебный пристав в марте 2021 года, находясь в своём рабочем кабинете, путём обмана и злоупотребив доверием должника по исполнительному производству, под предлогом оплаты исполнительского сбора, который фактически начальник оплачивать не собирался, завладел денежными средствами в размере около 50 тыс. рублей, принадлежащими должнику.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого в полном объёме и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с денежным штрафом.

«Приговор суда в законную силу не вступил и будет изучен после его поступления в прокуратуру», — отметила Искирна Басулина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге судебного пристава будут судить за мошенничество