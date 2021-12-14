Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Лидеры Конгресса США 14 декабря почтят минутой молчания память о более чем 800 тысячах американцев, умерших от COVID-19. Об этом сообщает The New York Times.

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, и лидер республиканцев Кевин Маккарти присоединятся к членам Конгресса на ступенях Капитолия, чтобы отдать дань согражданам.

Напомним, что 13 декабря число смертей от коронавируса в Соединенных Штатах достигло 800 тысяч на фоне того, как страна готовится к новой волне инфекций из-за нового штамма «Омикрон». Теперь число погибших от коронавируса в США превышает все население Северной Дакоты.

При этом число новых случаев заболевания COVID-19 в США растёт вопреки вакцинации. Количество полностью вакцинированных граждан по состоянию на 8 декабря достигло 200 млн человек, однако несмотря на широкую и свободную доступность вакцин, в этом году страна потеряла больше жизней от вируса, чем в 2020 году. С начала года более 450 тысяч человек в США умерли от COVID-19, что составляет 57% всех смертей в США от этого заболевания с начала пандемии.