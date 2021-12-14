Чебоксары, 14 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ИА REGNUM Деньги

Дело расследовалось в отношении двух жителей региона. Следственное управление СКР по республике, которое вело дело, полагает, что с 10 июля 2020 года по 26 марта 2021 года злоумышленники организовали и проводили азартные игры в арендованных ими помещениях в Чебоксарах и Новочебоксарске. По данным прокуратуры, было закуплено компьютерное оборудование и специализированные программы.

«Для конспирации один из игорных салонов действовал под видом офиса по работе с криптовалютами», — говорят в надзорном ведомстве.

Следователи изъяли 28 единиц компьютерной техники. По оценке правоохранителей, в результате работы нелегального казино получено более 1,8 млн рублей незаконного дохода.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр группой лиц»). Разбирательства пройдут в Ленинском районном суде города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении депутата Вурнарского района и его знакомого по подозрению в организации незаконных азартных игр. Дело расследуется по аналогичной статье.

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