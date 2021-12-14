Москва, , 17:15 — REGNUM Ситуация с распространением COVID-19 на территории Москвы является стабильной, сообщил 14 декабря мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной», — написал мэр.

Он привёл данные статистики, по которым за неделю число выявленных заражений уменьшилось на 7%, а число госпитализаций — на 6%.

Также мэр рассказал о ходе вакцинации в столице. Согласно его данным, в Москве привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции более 5,8 млн человек.