Барселона, Испания, 14 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. 14 декабря пресс-служба каталонской «Барселоны» подтвердила информацию, что завтра, 15 декабря, 33-летний аргентинский форвард «сине-гранатовых» Серхио Агуэро выступит на пресс-конференции с объявлением о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с сердцем. Мероприятие пройдет в Барселоне на стадионе клуба «Камп Ноу».

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

Серхио Агуэро не выходит на поле с 30 октября 2021 года. После матча с «Алавесом» у футболиста была диагностирована тахикардия. Ранее сообщалось, что футболист пройдет курс лечения и пройдет три месяца.

В текущем сезоне Серхио Агуэро принял участие в пяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота мадридского «Реала».