Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела в отношении банкрота-физлица, который настолько возненавидел своего конкурсного управляющего, что решил нанять киллера для его убийства. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Пистолет с глушителем

Устранить специалиста, который занимался его делом о банкротстве как физического лица, житель Санкт-Петербурга решил в конце января 2021 года. Он установил устройство слежения на автомобиль своей жертвы и подыскал киллера, которому заплатил 5 тыс. долларов США, выдал пистолет с прибором для бесшумной стрельбы, боеприпасы и ориентировку на жертву. Однако заказчик убийства не учел, что «наёмным убийцей» оказался сотрудник полиции.

2 февраля 2021 года «киллер» сообщил по телефону заказчику о якобы совершенном убийстве. После чего 5 февраля, во время личной встречи, организатор несостоявшегося убийства был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму, незаконном обороте оружия, нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в ведомстве.