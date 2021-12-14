Москва, , 17:12 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом и число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось за минувшую неделю. Об этом сообщил 14 декабря мэр столицы Сергей Собяни.

Коронавирус. Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций — на 6%», — сообщил мэр в своём блоге.

Он добавил, что в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве «продолжает оставаться стабильной».

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 в Москве будет продлён с 6 до 12 месяцев в соответствии с федеральными требованиями.

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