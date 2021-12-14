Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM 14 декабря издание UOL сообщило, что 20-летний бразильский форвард «Интернасьонала» Юри Алберто может перейти в санкт-петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» готов заплатить за нападающего 14 миллионов евро.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

Юри Алберто будет призван заменить форварда сборной Ирана Сердара Азмуна, который либо в январе, либо следующим летом покинет российский клуб и перейдет в «Лион». Французский клуб уже согласовал с Азмуном четырехлетний контракт до конца сезона 2025/26.

Ранее сообщалось, что «Зенит» также интересуется форвардом «Пеньяроля» и сборной Уругвая Аугустино Альваресом.

В текущем сезоне Юри Алберто принял участие в 33-х матчах за «Интернасьонал» в рамках бразильской Серии А, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.