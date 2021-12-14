Москва, , 17:09 — REGNUM В Москве свыше 5,8 млн жителей привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 14 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей», — написал руководитель города в личном блоге.

По его словам, постановление о вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики в Москве полностью выполнено.