Грозный, , 17:10 — REGNUM Взять слова режиссёра Александра Сокурова о Чечне под личный контроль призвали генпрокурора России Игоря Краснова депутаты региона, написал 14 декабря спикер чеченского парламента Магомед Даудов в Instagram.

Магомед Даудов Parlamentchr.ru

Комментируя выступление Сокурова на встрече СПЧ РФ 9 декабря, в ходе которого режиссёр заявил, что в России есть регионы, за которые не стоит держаться, и что нужно пожелать «удачи всем падишахам», Даудов отметил, что это заявление является посягательством на территориальную целостность страны и направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами РФ.

Он отметил, что в связи с этими провокационными высказываниями Сокурова в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина уже направлено письмо о проведении соответствующей проверки.

Магомед Даудов «Сегодня парламент Чеченской Республики также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова А.Н. мер прокурорского реагирования и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин негативно воспринял заявление Сокурова и указал ему на некомпетентность: «И некоторые вещи следовало бы как следует рассмотреть и подумать».

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