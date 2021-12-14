Москва, , 17:03 — REGNUM QR-коды, оформленные на основании отрицательных ПЦР-тестов, будут действовать два дня, а не три, как прежде. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней», — написал мэр в личном блоге.

Объясняя принятое решение, Собянин сослался на ожидаемое распространение омикрон-штамма.

Кроме того, продлеваются на полгода сроки действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией москвичей. Для привитых москвичей изменений не вводится.