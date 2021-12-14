Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air на основе седьмой свободы воздушного пространства запускает новый авиарейс между Санкт-Петербургом и Софией (Болгария). Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

ООО «ВВСС» Wizz Air в «Пулково»

Новый рейс станет первым подобным опытом для «Пулково» после отмены ограничений на полеты иностранных компаний по седьмой степени свободы воздушного пространства. В рамках этого формата иностранные компании могут совершать международные перелёты из Петербурга в другие страны, помимо страны своей регистрации. Это позволит увеличить предложение для пассажиров и уменьшить цены на билеты за счёт конкуренции.

Рейсы между Петербургом и столицей Болгарии начнутся с 15 декабря, они будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам. В среднем перелет будет занимать чуть больше трех часов. Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A320 и A321.

Напомним, седьмая свобода воздушного пространства была предоставлена «Пулково» с 1 января 2020 года. Однако реализация этого формата была затруднена ограничениями на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России и в мире.

«В настоящее время Минтранс РФ утвердил список из 30 государств Европы для полетов зарубежных перевозчиков из Санкт-Петербурга и обратно, который в дальнейшем может быть расширен», — добавили в пресс-службе ООО «ВВСС», управляющей аэропортом «Пулково».