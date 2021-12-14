Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Известная американская балерина осейджского происхождения Марджори Толчиф скончалась в США в возрасте 95 лет, передаёт 14 декабря The New York Times.

Эдгар Дега. Балерины на поклонах. 1885

Сообщается, что балерина умерла ещё 30 ноября в своём доме во Флориде. Информацию об этом подтвердила изданию её внучка Натали Скибине.

Марджори Толчиф была младшей сестрой примы-балерины Марии Толчиф. Она также стала первой коренной американкой, которая получила титул «этуаль» в балете Парижской оперы. Признание в качестве мировой звезды в крупнейших труппах Франции и США пришло к ней в 1950-х годах.

Издание отмечает, что у Марджори была своя индивидуальность. Она являлась универсальной танцовщицей, которая преуспела в различных стилях, от классики XIX века и произведений Баланчина до экспериментальных танцев с поэтическим оттенком, которые были модны во Франции, где она танцевала с двумя труппами в 1940-х и 1950-х годах.