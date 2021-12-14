Иерусалим, 14 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и новый канцлер Германии Олаф Шульц провели телефонный разговор, сообщают «Вести Израиль» 14 декабря.

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Стороны обсуждали различные аспекты двусторонних отношений. Беннет выразил правительству Германии признательность за непрекращающееся внимание к вопросам безопасности Израиля.

Премьер-министр Израиля пригласил канцлера в Иерусалим.