Вологда, 14 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Вологодский городской суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве девятилетней Сони Жаворонковой до 18 марта 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, суд рассматривал ходатайства следствия без участия фигурантки, поскольку она с 2 декабря находится в больнице «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» в Москве, где ей проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября женщину заключили под стражу после того, как истерзанное тело ребенка было обнаружено в ее квартире.