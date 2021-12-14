Москва, 14 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора 14 декабря обсудили международные вопросы и сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

Отмечается, что основное внимание лидеры двух стран уделили вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом.

Владимир Путин информировал финского коллегу об итогах своих переговоровс президентом США Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря, а также дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского «Комплекса мер».

«Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договорённостей всё более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные беспилотные аппараты», — говорится в сообщении.

В связи с этим российский лидер вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств, информирует пресс-служба.

Владимир Путин акцентировал, что «это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года».

В этом контексте президент России также заявил о поддержке инициативы Саули Ниинистё по организации в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сообщается, что лидеры также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и подтвердили настрой на «продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу».

Кроме этого, была подчёркнута важность дальнейшего взаимодействия России и Финляндии в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике.