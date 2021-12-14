Москва, , 16:53 — REGNUM Российское военное ведомство готово подписать контракт на закупку тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник», заявил 14 декабря заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в эфире телеканала «Россия 24».

Об этом он сообщил на Новосибирском авиационном заводе, комментируя выкатку второго опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» с двигателем нового типа.

По словам Криворучко, российское военное ведомство планирует заключить государственный контракт на поставки тяжелых ударных беспилотников «Охотник» в течение ближайшего полугода.

Поставки серийных дронов этого типа в войска могут начаться в 2024 году.

«Эти машины все-таки испытательные, но в течение полугода мы заключим серийный контракт, опережающий поставку этих беспилотных аппаратов», — заявил Криворучко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на Новосибирском авиазаводе состоялась выкатка второго опытного образца ударного беспилотника «Охотник», который получил плоское сопло двигателя.

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