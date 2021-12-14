Ярославль, , 16:53 — REGNUM В селе Вятское Ярославской области проходит фестиваль «Дни Н.А. Некрасова», посвященный 200-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Творческий вечер в Вятском ИКК «Вятское»

Фестиваль «Дни Николая Алексеевича Некрасова в Вятском» является традиционным, в 2021 году он проходит с 10 по 19 декабря. Центром торжественных мероприятий, посвященных 200-летию поэта, стал историко-культурный комплекс «Вятское». Девизом праздника определили выражение «Нам на Руси жить хорошо!»

«Полтора столетия назад наш земляк, великий русский поэт и литератор Николай Алексеевич Некрасов описал село Вятское в поэме «Кому на Руси жить хорошо». На страницах произведения семеро крестьян ищут счастливого человека, задаваясь вопросом «кому на Руси жить хорошо?». В наши дни однозначный ответ дают здесь, в Вятском: ежегодный фестиваль «Дни Н.А. Некрасова в Вятском» проходит под лозунгом «Нам на Руси жить хорошо!», — рассказали в историко-культурном комплексе «Вятское».

Читая Некрасова

Фестиваль начался 10 декабря с возложения цветов к памятнику Некрасову в Вятском. В этот же день на сцене театра имени Фёдора Волкова состоялась премьера спектакля-концерта «От Некрасова до Некрасова», подготовленного актерами первого русского при поддержке ИКК «Вятское» и его основателя, лауреата Государственной премии РФ Олега Жарова. Роль великого поэта в спектакле исполнил заслуженный артист России Николай Зуборенко.

«Он показал Некрасова в том самом виде, в котором его знает каждый зритель. Но на протяжении всего спектакля в творческий конфликт с ним вступают «иные» Некрасовы. Один за другим артисты показывают редкие эпизоды биографии и творчества поэта — здесь и Некрасов народный, счастливый, неизвестный, революционный, влюбленный, детский и, конечно, уходящий. В итоге зритель увидит разного Некрасова — непривычного, необычного, лишённого хрестоматийного глянца», — отмечают в ИКК «Вятское».

Фрагмент спектакля театре имени Волкова ИКК «Вятское»

В рамках «Дней Некрасова» в Вятском состоялась презентация книги Григория Красильникова «Некрасовская азбука: для детей и взрослых», а также открылась выставка работ детей Донбасса «По мотивам произведений Некрасова». Лучшие рисунки для нее выбирались на конкурсе, который продолжался с декабря 2020 по февраль 2021 года, в нем участвовали ребята с 9 до 16 лет.

А в мультимедийном комплексе села Вятское прошёл творческий вечер Любови Казарновской «Между музой и рулеткой: Некрасов-Достоевский-200». Вечер посвящён юбилеям двух столпов русской литераторы XIX века, которые одновременно были страстными игроками.

Читая Некрасова

«Некрасов в наших проектах предстает настоящим человеком, который сплотил вокруг себя и в журнале «Современник», и в дружбе личной всю художественную мысль России. Сегодня мой салон посвящён тому перекрестному огню и дружеским рукопожатиям, которые были среди русских писателей. И страсть, и любовь, и ненависть», — сказала оперная певица, президент фестиваля «Провинция — душа России» Любовь Казарновская.

Завершатся «Дни Н.А. Некрасова в Вятском» 19 декабря. В следующее воскресенье на сцене киноконцертного зала пройдет премьера спектакля «Зайцы спасают Мазая».

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