Брюссель, , 16:51 — REGNUM Будущее Европы тесно связано с присоединением Западных Балкан к Европейскому Союзу, заявил заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис на межправительственной конференции ЕС-Сербия, которая проходит в Брюсселе 14 декабря. Об этом сообщает AMNA.

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Варвициотис подчеркнул, что Греция всегда решительно поддерживала европейскую перспективу Западных Балкан своими инициативами и действиями. В своем выступлении Варвициотис отметил, что присоединение Западных Балкан важно по политическим, экономическим причинам м и соображениям безопасности для ЕС, добавив, что это не только еще одно расширение, но и геополитический стратегический выбор, который укрепит роль ЕС как важного регионального и международного игрока.

Что касается Сербии, он сказал, что она является ключевой страной для ЕС в регионе и добилась ощутимого прогресса, активизировав реформы с акцентом на верховенство закона.