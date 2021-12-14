Вологда, , 16:49 — REGNUM В Вологодской области завершилось расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, совершенном сотрудницей филиала ПАО «Банк Уралсиб». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Банк «Уралсиб»

Следователи установили, что с ноября 2017 по февраль 2020 года обвиняемая, воспользовавшись служебным положением, обогатилась на сумму, превышающую 348 млн рублей. Женщина имела доступ к личным данным клиентов и распоряжалась ими по-своему усмотрению. В результате от действий подозреваемой пострадал 71 гражданин.

На имущество мошенницы наложен арест. Ущерб возмещен на 217 млн рублей. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинске банковский кассир сдалась полиции после кражи 23 млн рублей.