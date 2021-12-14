Пенза, , 17:02 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проведёт прямую линию в жителями 22 декабря. Начало запланировано в 17:40 (мск), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Олег Мельниченко Иван Шилов, ИА REGNUM

Мероприятие будет транслироваться на местном телеканале, на личных аккаунтах губернатора в соцсетях, а также на официальной странице правительства Пензенской области ВКонтакте.

Задать вопрос главе Пензенской области можно по адресу электронной почты: vopros58@yandex.ru, по телефону: 8 (8412) 59-53-18 с 09:00 до 18:00 (мск) и в комментариях к анонсу прямой линии в соцсетях.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области за неделю на прямую линию с губернатором Алексеем Русских, которая состоится 18 декабря, поступило свыше 1 тыс. обращений.

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