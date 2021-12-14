Рыбинск, Ярославская область, 14 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области собственник мукомольного комплекса Кустовых-Мыркиных всё-таки снёс основное здание мельницы. Об этом на своей странице в Facebook рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

Фото Анатолий Чуль со страница Ольги Мазановой в Facebook Фотография снесённого здания мельницы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос начался 9 декабря. Постройки памятниками не являются, однако из снос, как исторических зданий, должен быть согласован с региональным департаментом охраны объектов культурного наследия. Заявка на признание комплекса памятником была направлена 28 октября, вмешалась и администрация города, однако собственник продолжил снос. Не помогло общественникам и обращение к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву.

«Черный день для Рыбинской градозащиты. Сегодня 14 декабря 2021 застройщик Морозов все-таки снес основное красивое здание Мукомольного комплекса Кустовых — Мыркиных, конца XIX — начала XX века! За полчаса до приезда комиссии органа охраны памятников! Таким образом комиссия описала только один оставшийся в живых амбар. Просто позорище и неприкрытый вандализм», — написала Ольга Мазанова.

Градозащитница заявила, что в 2021 году «Рыбинск вышел на первое место по сносам грандиозных исторических зданий», которые к тому же обладают исторической и архитектурной ценностью.