София, , 16:47 — REGNUM На пограничном контрольно-пропускном пункте «Лесово» (болгарско-турецкая граница) болгарские таможенники обнаружили 58,766 кг сильнодействующего наркотика, перевозимого из Турции в Болгарию. Об этом 14 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Наркотики, обнаруженные сотрудниками УФСБ Пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю

Согласно официальной информации, 114 пакетов с наркотическим веществом были спрятаны в крышке багажного отделения легкового автомобиля. При этом водитель транспортного средства и его спутница, являющиеся гражданами Болгарии, заявили, что ничего не знают о происхождении контрабандного груза. На данный момент они задержаны до выяснения обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, общая стоимость изъятых наркотиков составляет 2 347 080 левов ($1,2 млн). Это самое крупное количество этого наркотика, обнаруженное на границе между Болгарией и Турцией за последние пять лет.

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