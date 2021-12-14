Москва, 14 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменении пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и детей-инвалидов. Об этом 14 декабря сообщает сайт правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Проект реализуется в Москве с 2014 года. Его участниками стали 47 семей, они приняли на воспитание 286 детей.

Согласно условиям проекта, приёмные семьи, которые взяли на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три ребенка старше десяти лет и/или являются инвалидами, получают по договору безвозмездного пользования жильё. При этом площадь объекта недвижимости достаточна для комфортного проживания большой семьи.

К приёмным семьям предъявляется ряд обязательных требований, в том числе прохождение обязательной психологической диагностики.

Согласно изменениям, участниками программы могут стать семьи, которые взяли на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых трое или более являются братьями (полнородными или неполнородными). При этом возраст или наличие инвалидности значения не имеют. Всего в столице зарегистрировано 227 таких детей из 59 семей.

Кроме того, введено возрастное ограничение для участников проекта — 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Также увеличен срок передачи детей в семью — с 60 до 90 дней. Процесс передачи пяти и более детей сделали более плавным, разделив его на два этапа.