Афины , 14 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Правительство Греции разрабатывает дополнительный пакет мер, чтобы помочь домашним хозяйствам и предприятиям справиться с ростом цен, заявил министр финансов Христос Стайкурас SKAI TV 14 декабря.

Греция

«Мы планируем ряд мероприятий для оказания полной и краткой помощи домашним хозяйствам и предприятиям», — сообщил министр.

Стайкурас признал, что волна повышения цен носит более острый характер и продлится дольше, чем ожидалось. Обсуждая уровень инфляции в стране, он подтвердил, что инфляция в декабре будет выше, чем считалось, и, вероятно, превысит 5%. Однако он повторил, что это явление будет временным, и рост цен на товары и услуги начнет снижаться ко второму кварталу 2022 года.