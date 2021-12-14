Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин представил нового главу надзорного ведомства Санкт-Петербурга Виктора Мельника. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры СПб Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник

На должность прокурора Санкт-Петербурга Мельник был назначен указом президента РФ.

После торжественной церемонии участники совещания — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров, заместители прокурора города, руководители подразделений аппарата прокуратуры Петербурга, районные и специализированные прокуроры, а также губернатор Петербурга Александр Беглов — обсудили приоритетные направления дальнейшей работы органов прокуратуры Северной столицы по укреплению законности и правопорядка.

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Виктор Дмитриевич Мельник родился в 1975 году, в 1997 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры Российской Федерации на разных служит с мая 2001 года. С 2013 года несколько лет занимал должность прокурора Курортного района Санкт-Петербурга.