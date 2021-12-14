Минск, 14 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Сумму в размере одного миллиона долларов, или двух с половиной миллионов белорусских рублей, взыскал суд с обвиняемых по делу Сергея Тихановского, сообщил 14 декабря журналистам начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По словам Микушева, с обвиняемых судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда взыскала «материальный ущерб, причиненный преступлением». Пока «приговор в законную силу не вступил», в апелляционном порядке защита может обжаловать это судебное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановский (муж Светланы Тихановской, баллотировавшейся в президенты Белоруссии на последних выборах) 14 декабря приговорён Гомельским областным судом к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.

В рамках этого же дела по 16 лет лишения свободы получили Артём Саков и Дмитрий Попов, по 15 лет — Игорь Лосик и Владимир Цыганович, 14 лет — Николай Статкевич.