Афины , 14 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции и Береговая охрана США подписали меморандум о сотрудничестве, укрепляющий продвижение их общих приоритетов, сообщает AMNA 14 декабря.

David McSpadden Корабль береговой охраны США

Меморандум был подписан в присутствии министра судоходства и островной политики Яниса Плакиотакиса и посла США в Греции Джеффри Пайетта.

«Подписание меморандума о сотрудничестве между Береговой охраной США и Береговой охраной Греции является важным шагом на пути к еще более тесному сотрудничеству, к которому уже давно стремятся обе стороны», — заявил Плакиотакис.

«Греция является оплотом стабильности, и сотрудничество двух береговых служб будет способствовать стабильности и безопасности судоходства в Средиземноморском регионе», — отметил Пайетт.

Он добавил, что это важное соглашение между двумя сторонами, которое усилит двусторонние учения персонала береговой охраны Греции и США.