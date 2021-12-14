Белгород, , 16:54 — REGNUM Семья бывшего вице-губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой вернула в собственность региона квартиру, подаренную её сыну, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Признать сделку недействительной требовал прокурор Белгородской области — гражданский иск был подан к правительству региона, департаменту имущественных и земельных отношений области, бывшей чиновнице и её сыну Семёну. На судебном заседании 14 декабря ответчик предоставил распоряжение губернатора Вячеслава Гладкова о безвозмездном приёме в государственную собственность от Семёна Зубарева квартиры, расположенной в доме по улице Костюкова в Белгороде. Жилое помещение включили в специализированный жилищный фонд Белгородской области служебного назначения.

«Ввиду отсутствия предмета спора истец — прокурор Белгородской области — отказался от иска. Данный отказ принят судом, как основанный на законе», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, квартиру вице-губернатор получила по договору найма служебного жилья в октябре 2016 года, а в сентябре 2020 года помещение приватизировали на её сына. После того, как историю предали гласности в октябре 2021 года, Наталию Зубареву уволили.

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