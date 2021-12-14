Челябинск, 14 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Челябинской области мошенники выманили у граждан ещё более 4 млн рублей. Пострадавшими оказались жители Магнитогорска, Кыштыма, Златоуста, Чебаркуля и Коркино, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Больше всего пострадал женщина, которая добровольно отдала неизвестным более 2 млн рублей. Она повелась на лёгкий заработок на бирже.

Полицейские отмечают, что граждане знали о подобных случаях мошенничества. Тем не менее они доверились неизвестным.