Усть-Луга, Ленинградская область, 14 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В поселке Усть-Луга, где в течение трех лет построят один из крупнейших в мире комплексов по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) и производству сжиженного природного газа (СПГ), началось возведение строительного городка на 4 тыс. человек. С рабочим визитом стройку посетил 14 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Напомним, строительство самого мощного по объему переработки газа в России комплекса и производства СПГ в районе поселка Усть-Луга началось в мае 2021 года. В планах у «Газпрома» — с помощью данного комплекса нарастить российский экспорт СПГ, сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также существенно увеличить производство этана, который востребован отечественной промышленностью. Ввод в эксплуатацию КПЭГ запланирован в два этапа, первый — четвертый квартал 2023 года, второй — четвертый квартал 2024 года. С началом стройки жители Усть-Луги и соседних населенных пунктов начали массово жаловаться региональным властям на многочисленных мигрантов, которые спят в подъездах, на появившийся на улицах мусор, возросший уровень бытового криминала, грузовые автомобили на региональных трассах, которые становятся причиной серьезных и даже смертельных ДТП, а также строительство дороги вблизи древнего кладбища.

Читайте также: «Стройка века» в Ленобласти началась с хаоса: жители достучались до власти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который проверил ход строительства крупного и важного не только для региона, но и страны проекта, посетил строящийся объект. Представители ООО «РусХимАльянс» (компания по реализации проекта КПЭГ, — прим. ред.) пояснили, что в настоящий момент в городке вблизи Усть-Луги планируется разместить около 4 тыс. человек, а на пике стройки будет 40 тыс. рабочих, большинство из которых будут составлять трудовые мигранты из Китая. Сейчас на стройплощадке работают 600 человек. В скором времени там будут построены 17 общежитий, пожарное депо, участок полиции, два медицинских пункта, три столовых на 2100 человек, бытовые помещения, кинотеатр, библиотека, магазин, спортивная площадка и многое другое. Таким образом ООО «РусХимАльянс» планирует создать полностью автономное пространство для рабочих.

«Самое главное в том, что эта крупнейшая стройка в России, которая ведётся здесь, в Кингисеппском районе, — ведётся строго по графику. И второе: мы все совместно — органы власти, подрядчики, субподрядчики — продвинулись по решению вопросов, которые связаны с организацией стройки. Сегодня уже видел, как решаются проблемные вопросы <…> Да, сегодня еще не все работы выполнены. Самое главное, мы подготовили дорожную карту, все работы будут выполнены к первому кварталу 2022 года», — объявил Александр Дрозденко.

Он уточнил, что всех рабочих, задействованных на стройке в Усть-Луге, собираются перевезти в рабочие городки в первой половине 2022 года. Также будет открыта горячая линия, чтобы местные жители могли сообщать о всех нарушениях. Например, о парковке грузовиков в неположенных местах и на обочинах. Все нарушения будут пресекаться, а если подрядчики не будут этому содействовать, то с ними будут расторгать все отношения.

«Сегодня мы приняли решение о размещении опорного пункта полиции. Мы передаем ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти бывшее здание детского сада, мы построили здесь новый детский сад, и выделяем деньги на его переоборудование под опорный пункт. У нас будет полноценный отдел полиции, который будет не временным, а постоянным. Также полицейские будут располагаться в строительных городках, чтобы там обеспечивать порядок», — добавил Дрозденко.

Напомним, Комплекс по переработке этансодержащего газа создается совместно «РусГазДобычей» и «Газпромом». В составе Комплекса ― газоперерабатывающий комплекс и газохимический комплекс. Газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и вторым в мире. Он будет перерабатывать порядка 45 млрд кубометров газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 млн тонн полимеров в год.