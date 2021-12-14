Кострома, , 16:54 — REGNUM В Костромской области утвердили программу привлечения кадров в образование на 2022−2027 годы. Об этом сообщает администрация региона. Она включает в себя пять мер по поддержке педагогов, предложенных департаментом образования и науки.

Учитель ИА REGNUM

В 2022 году ряду муниципалитетов выделят субсидии в размере 3,5 млн рублей на строительство жилья, которое впоследствии будет предоставлено молодым сельским учителям.

С 1 сентября 2022 года специалистам, впервые трудоустроившимся в государственные образовательные организации региона, будут выплачивать по 3 тысячи рублей ежемесячно. Во второй год работы они получат по 2 тысячи рублей, в третий — по 1 тысяче рублей в месяц.

Также в следующем году в области проведут конкурс, по итогам которого отберут 10 учителей в возрасте до 35 лет. Им дадут 500 тысяч рублей, средства можно будет использовать на улучшение жилищных условий. Критерии отбора педагогов пока не определены, но известно, что конкурс будет проводиться ежегодно.

Кроме это, студентам-целевикам, обучающимся по педагогическим направлениям, начнут выплачивать «добавку» к стипендии. Учащимся ссузов — по 2 тысячи рублей в месяц, студентам первого и второго курса вузов — по 2 тысячи рублей, третьего, четвёртого и пятого — по 5 тысяч рублей в месяц.

Каждый год регион намерен выделять около 1,5 млн рублей на переподготовку 20 педагогов. Направлять учителей в Костромской областной институт развития образования будут по заявкам муниципалитетов. К примеру, учитель литературы сможет преподавать историю, если в районной школе не окажется соответствующего специалиста. Таким образом, педагогам не придётся платить за приобретение новых компетенций.

По прогнозам департамента благодаря этим мерам дефицит кадров в системе общего и дополнительного образования Костромской области к 2027 году сократится вдвое. В школы придут работать 800 специалистов, в дополнительное образование — 125 человек. Больше всего регион нуждается в учителях начальных классов, преподавателях русского языка и литературы, математики, иностранного языка. В целом области не хватает 2,6 тысяч специалистов, учитывая воспитателей детских садов, педагогов колледжей, техникумов и вузов.

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