Вашингтон, , 17:44 — REGNUM В США бывший регбист, защитник клуба «Нью-Йорк Джетс» Джош Беллами приговорен к тюремному сроку за финансовые махинации, сообщает 14 декабря The New York Times.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе судебного процесса было установлено, что Беллами обманным путем получил более $1,2 млн по программе защиты заработной платы в период коронавируса для своей компании Drip Entertainment L.L.C и использовал эти деньги для личных нужд, включая покупку предметов роскоши.

В частности, мужчина потратил более $104 тысяч на покупку товаров от Dior, Gucci и других брендов, еще $63 тысяч он оставил в отеле Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде.

Суд приговорил Беллами к 37 месяцам тюремного заключения и еще трем годам пребывания под надзором, а также штрафу в размере $2,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США была выявляна крупная афера с пособиями по безработице на несколько сотен миллионов долларов. По данным американской Секретной службы, группа мошенников составляла фальсифицированные обращения для оформления пособий — якобы от лица потерявших работу. Для этого ими использовались персональные данные граждан, добытые хакерами.