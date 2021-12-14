Череповец, Вологодская область, 14 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Череповце в школе №30 произошел пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пожар в школе

«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление на втором этаже, в лабораторном кабинете истории. Из здания были эвакуированы 662 человека, из них 600 детей. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, погибших, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составила 15 кв. м. Предварительной причиной происшествия рассматривается нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в поджоге школы во Владикавказе задержали завхоза.