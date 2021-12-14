Порт-о-Пренс, , 16:30 — REGNUM Не менее 40 человек стали жертвами взрыва автомобиля, перевозившего бензин на Гаити, сообщает 14 декабря агентство Associated Press.

Взрыв

Трагедия произошла в городе Кап-Аитьен. На данный момент известно, что погибших как минимум 40, ещё десятки получили ожоги и ранения.

«В районе будет объявлен трехдневный национальный траур в память о жертвах этой трагедии, которую оплакивает весь гаитянский народ», — написал гаитянский премьер-министр Ариэль Анрив на своей странице в Twitter.

При этом он сообщил, что для помощи раненым будут развёрнуты полевые госпитали.

Причины и подробности взрыва пока не установлены.

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