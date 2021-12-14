Лондон, , 16:30 — REGNUM Сигнал о чрезвычайной ситуации в самолёте Airbus A319 подал экипаж рейса, следовавшего из Лондона в испанский город Малагу, сообщает 14 декабря Airlive. Этот самолёт вмещает 156 пассажиров.

Airbus A320 (сс) Bernal Saborio

Самолёт после этого сменил курс: его перенаправили в аэропорт острова Джерси в Ла-Манше. Уточняется, что воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Джерси успешно.

Какое именно происшествие вынудило экипаж подать сигнал, не сообщается.

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