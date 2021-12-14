Лондон, 14 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Сигнал о чрезвычайной ситуации в самолёте Airbus A319 подал экипаж рейса, следовавшего из Лондона в испанский город Малагу, сообщает 14 декабря Airlive. Этот самолёт вмещает 156 пассажиров.

(сс) Bernal Saborio Airbus A320

Самолёт после этого сменил курс: его перенаправили в аэропорт острова Джерси в Ла-Манше. Уточняется, что воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Джерси успешно.

Какое именно происшествие вынудило экипаж подать сигнал, не сообщается.