Челябинск, 14 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Челябинске неизвестные устроили погром на Митрофановском кладбище. Об этом пишут СМИ.

OpenClipart-Vectors Кладбище

По данным 74.ru, там повредили десятки надгробий. Об этом изданию сообщили родственники усопших. Граждане обратились в полицию.

В полиции Челябинска подтвердили факт обращения родственников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, ранее в городе погрому подверглось Успенское кладбище. Тогда неизвестные повредили почти 50 могил.