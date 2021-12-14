Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Северную столицу России снова вернется минусовая температура после наступившего в эти дни кратковременного потепления. Об этом свидетельствует прогноз погоды в Петербурге от Центра «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

Во второй половине декабря в городе ожидается еще одно арктической вторжение. Уже со следующего понедельника, 20 декабря, температура воздуха днём опустится до минус 9 градусов, а вторник, 21 декабря, по прогнозам синоптиков, будет для петербуржцев еще холоднее. Температура днём в среднем составит минус 13 градусов.

Далее в течение недели температура за окном будет колебаться от минус 6 до минус 13 градусов. В основном, будет облачно, возможны осадки в виде снега.

Напомним, в прошлый раз в Петербурге самый холодный день пришелся на 6 декабря, тогда температура опустилась до отметки почти в минус 21 гр. В этот день город побил температурный рекорд, установленный 128 лет назад.