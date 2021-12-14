Рига, , 16:24 — REGNUM В Латвии после нескольких дней обильного снегопада заметно потеплело, пошли дожди, отчего заметно увеличился приток воды в реках. Об этом говорится в сообщении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Оттепель

Отмечается, что уровень воды в водоемах достигнет максимума 18−23 декабря 2021 года. Возможно затопление пойм и низовьев рек. Прогнозы синоптиков обещают теплую погоду всю неделю — в среду и четверг, 15−16 декабря, температура ночью и днем будет колебаться от 0 до 7 градусов тепла. Ситуацию с талой водой осложняют и возможные осадки в виде дождя.

В третьей декаде декабря заморозки усилятся, водоемы начнут замерзать, а уровень воды колебаться. Однако синоптики успокаивают: морозы не будут такими сильными и стойкими, как в начале декабря, когда столбик термометра опускался ниже отметки в — 20 градусов мороза.