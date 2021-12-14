Москва, 14 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных социальных гарантиях для детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

На сирот-школьников распространяется возможность полного государственного обеспечения и дополнительные гарантии по социальной поддержке. Речь идет о бесплатном питании, бесплатном комплекте одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживании в жилом помещении без взимания платы или возмещения их полной стоимости, а также бесплатном оказании медицинской помощи.

Государство будет обеспечивать детей-сирот в возрасте до 23 лет, получающих среднее образование.

Закон будет распространяться примерно на 3 тыс. детей. В комитете Госдумы по вопросам семьи предлагают передать это полномочие по поддержке детей-сирот на федеральный уровень.

Сейчас дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет получают государственное обеспечение, только если они учатся в вузах или проходят подготовку по рабочим специальностям. Но если они получают среднее образование, гособеспечение им не полагается.

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