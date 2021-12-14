Рига, , 16:21 — REGNUM После проведения в ноябре-начале декабря 2021 года неотложных операций по трансплантации, главный хирургический и стационарный центр Латвии — университетская клиническая больница имени Страдиня в Риге — испытывает острую нехватку крови всех групп. Об этом сообщила пресс-служба ведущего медучреждения страны.

Доноры крови Пресс-служба правительства Тверской области

Из-за большого числа пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, медучреждение просит срочно отозваться доноров — кровь можно сдать в любом из донорских пунктов. От скорости сдачи донорами крови зависит и успешность запланированных на ближайшие дни операций, отменить которые невозможно, отмечается в сообщении.

«Мы сообщали, что в декабре в нашей больнице проведено большое число операций по трансплантации, мы также являемся значительными потребителями запасов крови Центра доноров на постоянной основе, поэтому общественная поддержка и понимание всегда были важны для нас — в ежедневной помощи и спасении жизней», — отметили в госпитале.

Тем не мене, в сообщении подчеркивается, что при сдаче крови не нужно указывать, что она предназначена для пациентов больницы имени Страдыня.