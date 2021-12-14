Мурманск, 14 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2021 года в Мурманской области было совершено 11 172 преступления, что на 179 или 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР От ревизии нас может спасти только кража!

Треть совершенных в регионе преступлений — кражи. Их число за год выросло на 1,8%. В структуре преступности преобладают также мошенничества (20,5%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%).

По данным ведомства, количество убийств сократилось на 3,7%, снизилась и раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась — на 3,5% (с 41,5% до 38%).

«Более половины преступлений (3 621) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое (1 356) — в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличилось число преступлений, совершённых иностранцами.