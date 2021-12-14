Бухарест, , 16:22 — REGNUM В январе 2022 года граждане Румынии, получающие минимальные пенсии, смогут рассчитывать на одноразовую помощь от государства в размере до 1000 леев ($250). Об этом 14 декабря в Бухаресте заявила министр по делам семьи Румынии Габриела Фиря, передает румынский телеканал Digi24.

Пенсионер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фиря «Наша цель — оказать посильное содействие пенсионерам в оплате услуг ЖКХ и приобретении продуктов питания и медикаментов. В дальнейшем официальный Бухарест будет изыскивать возможности увеличения пенсионных выплат и расширения программ субсидирования малоимущим гражданам».

По словам Фири, соответствующие коррективы будут внесены в планирующийся госбюджет Румынии. «Я поделилась самой свежей информацией, минфин сейчас проводит последние расчеты, и обратного пути нет», — резюмировала министр. Как ожидается, на соответствующие выплаты смогут рассчитывать около 2,5 млн пенсионеров.

Напомним, согласно данным Европейской статистической структуры Eurostat, Румыния входит в число беднейших стран ЕС. Более 80% румынских пенсионеров не в состоянии оплачивать счета за ЖКХ.

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