14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, , 20:23 — REGNUM В научном центре Сколково прошла пресс-конференция, посвященная итогам первого этапа исследования возможности интеграции в организм человека бионических протезов рук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Сколково прошла пресс-конференция, посвященная результатам первого этапа проекта по созданию системы очувствления протезов Василий Иванов © ИА REGNUM

Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково», Медицинский центр ДВФУ и Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени В. Зельмана Сколковского института науки и технологий подвели итоги первого этапа исследования по очувствлению бионических протезов рук и купированию фантомных болей. Важным достижением первого этапа стала успешная операция по имплантации электродов в область периферических нервов пациентов. В результате было достигнуто устойчивое подавление фантомных болей у пациентов при электростимуляции. Команда ученых также провела ряд сенсомоторных тестов, применяя инвазивную и неинвазивную электростимуляцию. Возможность проведения результативных инвазивных исследований в области нейрофизиологии на базе отечественной инфраструктуры открывает новые горизонты в области протезирования. Специалисты уверены, что полученные результаты облегчат терапию фантомных болей у пациентов, а также поспособствуют натурализации протезов с помощью имитации тактильных ощущений.

Пресс-конференция Василий Иванов © ИА REGNUM

Пресс-конференция Василий Иванов © ИА REGNUM Пресс-конференция Василий Иванов © ИА REGNUM

Образцы бионических протезов Василий Иванов © ИА REGNUM

Пресс-конференция Василий Иванов © ИА REGNUM

На конференции Василий Иванов © ИА REGNUM

Самому проекту уже около 4 лет. В ходе данного периода формировалась команда, на базе Медицинского центра Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) проводились хирургические операции группой специалистов во главе с Артуром Биктимировым, функциональным нейрохирургом МЦ ДВФУ, экспертом Центра НТИ по нейротехнологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ. Там же пилотные пациенты Дмитрий и Анатолий проходили реабилитацию. При выборе пациентов специалисты руководствовались особыми критериями: взрослые, с ампутацией рук и устойчивыми фантомными болями в области ампутированных конечностей. Участвующие в проекте пациенты надеются на то, что их опыт в будущем поможет людям с похожими травмами.

Артур Биктимиров, функциональный нейрохирург МЦ ДВФУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Анатолий получил надежду спустя 24 года после травмы Василий Иванов © ИА REGNUM

Пилотный пациент Дмитрий Василий Иванов © ИА REGNUM

На конференции Василий Иванов © ИА REGNUM

Пресс-конференция Василий Иванов © ИА REGNUM Гурген Согоян, аспирант Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день команда проекта настроена оптимистично. Сооснователь и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех рассказал об идее развивать кибермедицинский кластер — особую экономическую и юридическую зону для проектов и компаний, которые занимаются инвазивными исследованиями и технологиями: «Мы хотим создать сообщество российских разработчиков и инженеров, с привлечением институтов развития и зарубежных партнеров».

Илья Чех, сооснователь и генеральный директор компании «Моторика» Василий Иванов © ИА REGNUM

Илья Чех вместе с пилотным пациентом Анатолием Василий Иванов © ИА REGNUM

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

Этапы сборки Василий Иванов © ИА REGNUM

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

Профессор и руководитель Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха так отозвался о результатах первого этапа исследований Михаил Лебедев: «Полученные результаты превзошли все ожидания, поскольку посредством стимуляции через имплантированные Артуром Биктимировым электроды удалось вызвать ощущения, которые воспринимались как тактильные ощущения в руке (на самом деле отсутствующей после ампутации). Более того, испытуемые могли использовать эти ощущения в парадигме активного осязания, например сканирования виртуальных тактильных объектов. Именно благодаря такой функциональности искусственных ощущений, вызываемых стимуляцией, удалось вытеснить фантомную боль и заменить ее чувствительностью, приближающейся к нормальной… В целом совершен важный прорыв в нейротехнологиях, который поможет многим людям с ампутированными конечностями и неврологическими поражениями».

Михаил Лебедев, профессор и руководитель Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Василий Иванов © ИА REGNUM

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем уверен, что «в ближайшем будущем человек с имплантированной системой сможет совершенно спокойно вернуться к привычной жизни и с легкостью управлять протезами как настоящими частями тела со значимой степенью удобства».

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Василий Иванов © ИА REGNUM

Демонстрация эпидермальной электростимуляции Василий Иванов © ИА REGNUM

Сооснователь и директор по развитию компании «Моторика» Василий Хлебников сделал акцент на разработках в направлении имитации тактильных ощущений. По его мнению, подобные технологии могут применяться не только в медицине, но в ряде других областей. В качестве примера он предположил ситуацию, при которой тактильные ощущения помогут спасателям, управляющим поисковыми роботами, точнее работать с завалами и лучше понимать применяемую силу.

Василий Хлебников, сооснователь и директор по развитию компании «Моторика» Василий Иванов © ИА REGNUM

Образцы бионических рук Василий Иванов © ИА REGNUM

Образцы бионических рук Василий Иванов © ИА REGNUM Бионический протез и его оболочка Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе конференции также был поднят вопрос о возможных противопоказаниях для пациентов. Специалисты заявили о необходимости дальнейших исследований. Однако, по словам спикеров, на сегодняшний день подобные операции могут быть противопоказаны людям с нарушениями нервной системы, эпилептикам и беременным женщинам.