14 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 17:37 — REGNUM Министр юстиции и заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб дал интервью BBC Breakfast и SkyNews. Он рассказал о ситуации с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» и о вакцинации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналистка ВВС Салли Наджент спросила у министра, как правительство собирается реализовывать план по ревакцинации всех подданных старше 18 лет до конца года, если записаться на ревакцинацию не могут те, у кого это право давно есть, люди пенсионного и предпенсионного возраста.

«Да, мы наращиваем темпы ревакцинации, со среды каждый, кому исполнилось 18 лет, может записаться онлайн, можно прийти в центр вакцинации и сделать повторную вакцину. Мы делаем все, чтобы усилить работу не только Национальной службы здравоохранения, но и волонтёров, и военных сотрудников», — ответил политик.

Доминик Рааб Ministry of Housing, Communities & Local Government

На вопрос о том, почему не все британцы старше 18 лет будут ревакцинированы, министр сказал, что вакцина будет предложена всем, но заставить всех пойти на ревакцинацию невозможно, тем не менее правительство будет прилагать все возможные усилия, чтобы это случилось.

Пользователи написали, что такими заявлениями правительство фактически хочет снять с себя ответственность на тот случай, если у них ничего не получится. Вместо себя будут винить обычных людей.

«Предлагать — это одно, а получать — это уже совсем другое. Я уже три недели пытаюсь», — написал @marke6592.

«Предлагать». Я все понял, мы получим письмо или SMS без какой-либо надежды осуществления вакцинации в этом году», — отметил @IlkleyJohn.

«Я думаю, закончится все тем, что Национальная служба здравоохранения сделает всю работу, а правительство будет занято вечеринками», — написала @ElisabethMatth1, напомнив, про скандал с прошлогодней новогодней вечеринкой на Даунинг-стрит.

Больница национальной службы здравоохранения Великобритании FrancisTyers

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Многие пользователи считают, что правительство вообще не прилагает никаких усилий, оно лишь сваливает работу на волонтеров, армию и Национальную службу здравоохранения.

«Так это же не они прилагают усилия? Это Национальная служба здравоохранения, армия волонтеров и армия!» — отметила @clarebear1968.

«Честно говоря, правительство лишь говорит. Национальная служба здравоохранения прилагает все усилия. Люди Национальной службы здравоохранения без передышки работают на протяжении последних двух лет без денег и поддержки. В прошлом декабре они спасли меня от смерти, и они продолжат выполнять свои обязанности и дальше», — рассказал @ImpettM.

Часть комментаторов написала, что при текущей ситуации с COVID-19 правительству лучше ничего не делать, потому что от их «стараний» становится только хуже.

«Они и раньше прилагали все усилия, и смотрите, до чего это нас довело. Если это действительно все, на что они способны, то это не очень хорошо», — прокомментировал @_Lev75_.

Комментирующие уверены, что у правительства ничего не получится с полной ревакцинацией всех британцев старше 18, потому что до конца года осталось три недели.

«И как они будут это делать, уже поздно. Предпочтительнее будет лучше организовать дальнейшую вакцинацию», — отметила @alisonbruce.

Вакцинация в Великобритании (сс) Victuallers

«Это же не правительство должно наблюдать, следить за очередью, распределять и регистрировать, а трудящийся народ Национальной службы здравоохранения, группы волонтеров, которых сейчас ценят намного больше, чем правительство!» — отметил @JillM58.

Некоторые пользователи недовольны тем, что министр фактически не ответил на заданный вопрос, в очередной раз «прикинулся дурачком и сделал вид, что ничего не понял».

«Опять не справился с пониманием и ответом на все вопросы от Салли. Когда их уже заставят отвечать, может быть, стоит повторять вопрос несколько раз или прерывать интервью», — предложил @ian13m.

Некоторые комментаторы считают, что правительство вообще не имеет понятия о том, что происходит в Национальной службе здравоохранения, поэтому они предложили предварительно советоваться с ее представителями, а потом вводить новые правила вакцинации.

«Может быть, они могли бы приложить больше усилий при подготовке таких решений. Я не знаю, начать можно было бы с информирования о них Национальной службы здравоохранения — перед тем, как рассказывать всем британцам. Но для этого же нужна компетентность, которой у нашего правительства нет», — прокомментировала @Deborahw37.

Напомним, говоря госпитализации британцев с подтвержденным «Омикроном», Рааб перепутал данные, в интервью SkyNews он сказал о 250, а BBC заявил о 9 пациентах.

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