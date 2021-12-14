Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Исследование таблетки от коронавируса компании Pfizer подтвердило, что препарат помогает предотвратить тяжелое течение заболевания, сообщает 14 декабря The New York Times.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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В компании также заявили, что таблетка помогает бороться с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который распространяется на юге Африки и в Европе и, как ожидается, станет доминирующим штаммом в США.

«Мы уверены, что если таблетка получит одобрение, то этот метод лечения станет важнейшим инструментом для борьбы с пандемией», — говорится в заявлении Pfizer.

Напомним, что Pfizer и ее конкуренты, включая швейцарско-американскую компанию Roche Holding, участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.

Отметим, что компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics недавно начали исследование экспериментального препарата для профилактики инфекции COVID-19 на поздней стадии.