Смоленск, , 16:16 — REGNUM Состоялась рабочая встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области Татьяной Рыбалко, в рамках которой рассматривались итоги работы ведомства за 11 месяцев 2021 года.

Алексей Островский встретился с главой смоленского УФНС

В первую очередь глава региона предложил обсудить основные показатели региональной системы налогообложения. За 11 месяцев 2021 года доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились до 38,2 млрд рублей, что превышает уровень 2020 года на 18%. Согласно прогнозам, по итогам 2021 года налоговые поступления в региональный консолидированный бюджет составят 42,3 млрд рублей при плановом значении 36,8 млрд.

По словам Татьяны Рыбалко, увеличение налоговых поступлений наблюдается практически по всем доходным источникам, и, в том числе, тех, которые напрямую зависят от деятельности предприятий, от результатов ведения бизнеса, — это НДФЛ и налог на прибыль, — что говорит о сбалансированности ограничительных мер. Важную роль сыграли также поступления от консолидированных групп налогоплательщиков.

Доходная часть областного бюджета в 2021 году составит почти 35,2 млрд рублей при плановом значении 29,6 млрд. В результате анализа налоговых поступлений в разрезе отраслей экономики был зафиксирован их рост по всем сферам — от 104% до 160% — на предприятиях обрабатывающих отраслей.

Отдельно в рамках рабочей встречи был рассмотрен вопрос предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, в наибольшей степени пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции. В Смоленской области уже более 67% потенциальных получателей субсидий ими воспользовались: поступило более 4,5 тыс. заявлений, по которым выплачено 228 млн рублей. До 15 декабря 2021 года организации и индивидуальные предприниматели, не получившие ранее субсидии и подходящие по видам деятельности, могут воспользоваться данной мерой.

Чтобы максимальное количество потенциальных получателей субсидий воспользовались этой мерой, УФНС информирует организации и индивидуальных предпринимателей в онлайн-режиме, по телефону, через СМИ, а также взаимодействует с администрациями районов области, Центром «Мой бизнес» и Смоленским региональным отделением «Опора России».

«Очень важно, чтобы каждый представитель бизнес-сообщества воспользовался той субсидией, которая положена ему в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Дам поручение профильному департаменту дополнительно проинформировать представителей пострадавших отраслей», — отметил Алексей Островский.